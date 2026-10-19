Ella Zirina & Teis Semey

Dark Yellow

AGS Recordings/The Orchard

Ella Zirina & Teis Semey – Dark Yellow (Cover)Warum Einfaches, Schönes verkomplizieren? „Chords“ heißt ein Song hier bloß; ein anderer „Arpeggios For Two Guitars“. „Wir schätzen beide die Tradition in der klassischen Musik, die Dinge nach dem zu benennen, was sie sind“, sagt Teis Semey. Der dänische Gitarrist, sonst bekannt für seinen „nordischen Punk-Free-Jazz“, traf am Conservatorium in Amsterdam die Lettin Ella Zirina, von der es heißt, sie lasse ihre Gitarre „wie eine impressionistische Wasseroberfläche“ klingen. Gemeinsam haben sie ein nie geschwätziges, lyrisches Album aufgenommen, zumeist auf elektrischen, im Falle der von Nick Drake und Bert Jansch beeinflussten Zirina auch auf akustischen Gitarren. „The Monsters Between Us“ ist ohrwurmtauglich, von berückender Schlichtheit. Ein Duo auf der Suche nach warmen Farben und federnden Formen; Jim Hall und Julian Lage im Hinterkopf. Klingt wie ein künftiger Klassiker.

Text
Jan Paersch
, Jazz thing 165

Veröffentlicht am 19. Okt 2026 um 07:57 Uhr unter Reviews

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