Sol Jang Trio 19-29 (Unit/Membran)

Die südkoreanische Pianistin Sol Jang hat in ihrer kurzen Karriere schon erstaunlich viele Preise gewonnen, darunter den „Women in Jazz Festival Competition Award“. Auf „19-29″ ist sie im Trio zu hören, an ihrer Seite der deutsche Schlagzeuger Max Hering und der niederländische Bassist Jort Terwijn – in den Niederlanden ist Jang auch zu Hause. Jang porträtiert Orte in Korea („Subway In Seoul“), den USA („Philadelphia“) und den Niederlanden („Arnhem) und setzt sich so mit den Themen Herkunft und Identität auseinander. Die Pianistin kommt von der Klassik, spielt aber längst mit heftigem Swing und groovenden Basslinien. In ihrem Trio kommen Delikatesse und Mut zum (gepflegten) Experiment mit einer künstlerischen Vision zusammen, die genauso von einem Hunger auf Melodien wie von einem Sinn für musikalische Texturen gefüttert werden. Bis zum kommenden Mai ist das Trio auf Tour und wird auch in Deutschland, Österreich und der Schweiz zu Gast sein.