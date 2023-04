Snorre Kirk Top Dog (Stunt/in-akustik)

Es ist schon interessant, wie man dem Zeitgeist trotzen und dennoch irgendwie cool sein kann. Das gelingt dem dänischen Drummer Snorre Kirk mit seinen Veröffentlichungen als Bandleader nun schon seit knapp zehn Jahren. Auch auf seinem Neuling „Top Dog“ bleibt er seiner offensichtlichen Leidenschaft treu. Er spielt den traditionellen, den coolen, den „swingenden“ Jazz aus zum Beispiel Duke Ellingtons Zeiten. So weit, so gut. Na und? Nun, das eigentlich Spannende daran ist, dass er keine Klassiker oder Standards interpretiert, sondern seine Musik selbst komponiert. Alle zehn Stücke auf „Top Dog“ stammen aus Snorres Feder. Er vermag es mit der Unterstützung seiner international besetzten Band diesem traditionell orientieren Sound eine gewisse Frische und Finesse zu verleihen und nach Musik aus dem Hier und Jetzt klingen zu lassen. Songs wie „Working The Night Shift“ oder „Easy Roller“ klingen dabei nicht mal so sehr nach Plagiat, sondern nach einem mit Leidenschaft und Sorgfalt komponierten Original. Nach Snorre Kirk eben.