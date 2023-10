Slowfox 5 Atlas (rent a dog/Al!ve)

Zum zehnjährigen Jubiläum und für das vierte Album „Atlas“ hat der Bassist Sebastian Gramss sein Trio Slowfox 5 mit dem Saxofonisten Hayden Chisholm und dem Pianisten Philip Zoubek, mit dem argentinischen Trompeter Valentin Garvie und Martin de Lassaleta aus Patagonien, einem zweiten Bassisten, zum Quintett erweitert. In 23 kurzen musikalischen Skizzen zeichnen die fünf Musiker ein Bild der musikalischen Vielfalt der fünf Kontinente. Neben traditioneller Volksmusik aus Argentinien, Chile, Äthiopien, Namibia, Georgien oder Irland ist auch buddhistische, rituelle Musik aus Tibet zu hören oder japanische Hofmusik, aufgenommen während einer Südamerikatour in Buenos Aires. Eine respektvolle, hochvirtuose Hommage an die musikalische Vielfalt und Diversität der Erde, die Atlas so mühevoll balanciert. Deutschland ist nicht dabei.