Simon Moullier Elements Of Light (Candid/H'Art)

Der 30-jährige Simon Moullier ist der neue Star am Vibrafon. In Berklee hat er einst bei Wayne Shorter studiert, auch Herbie Hancock förderte ihn, und Quincy Jones selig nannte ihn gar den besten Vibes-Spieler, den er je gehört hätte. Nun ist Moullier beim Label Candid gelandet, wo Terri Lyne Carrington als A&R-Managerin wirkt. Während der Franzose auf seinem Trioalbum „Inception“ (2023) noch seine sensationelle Virtuosität am Instrument in den Vordergrund gestellt hat, ist sein Vibrafon auf dem Candid-Debüt eingebettet in einen kompakten, vom Piano dominierten Quartettklang – mit Lex Korten (Piano), Rick Rosato (Bass) und Jongkuk Kim (Schlagzeug). Zusätzliche Synthesizer (nicht vermerkt auf dem Cover) polstern dabei die Akkorde so sehr auf, dass das Ergebnis zeitweise ziemlich weich gespült und fast unpersönlich klingt. Moulliers Kompositionen, oft unterlegt von einem Latin-nahen Groove, sind vor allem durch ihre Harmoniewechsel interessant. Auf jeweils einem Stück wirken Gerald Clayton (Piano) bzw. Marquis Hill (Trompete) noch als namhafte Gäste mit.