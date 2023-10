Simon Below Quartet Encircled (Traumton/Indigo)

Noch einer aus dem scheinbar unendlichen Fundus der „Jazz thing Next Generation“, die bekanntlich in diesem Heft ihre 100. Folge feiert. Der Pianist Simon Below (bitte nicht Ver-Englischen, der junge Mann stammt aus Köln!) ist die Nummer 73, reüssierte 2018 mit dem bemerkenswerten „Wailing Wind’s Story“ und legt nun mit „Encircled“ sein drittes Album vor. Die Besetzung mit Altsaxofonist Fabian Dudek, Bassist Yannik Tiemann und Schlagzeuger Jan Philipp ist immer noch die gleiche, aber hinsichtlich des Intensitätsgrades hat sich eine Menge getan. Aus den antizyklisch-trotzigen traditionellen Formen von damals sind allerhand skurrile und bunte Triebe erwachsen, die von meditativen, fast traumverlorenen Abstraktionen („Awakening In The Wood“) über luftige Duette („Calm“), nervös kreiselnde Arrangements („Lake Molten Soil“) bis hin zu kammermusikalischen Aspekten im Opus Magnum „Homeward Odyssey“ reichen. Below und seine Kumpane haben ihre Hausaufgaben gemacht und stellen unter Beweis, dass es sich tatsächlich lohnt, ein eingespieltes Team reifen zu lassen. Da passt selbst ein Synthesizer inzwischen voll ins Konzept.