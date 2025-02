Sebastian Studnitzky & Odesa Philharmonic Orchestra Memento Odesa (XJAZZ!/The Orchard)

Musik, die mitten im Krieg entstanden ist: „Memento Odesa“ ist genau das. Es ist ein Album, um das Bewusstsein für die Ukraine zu schärfen und auch Unterstützung für das vom Krieg geschundene Land zu mobilisieren. Es ist aber auch eine Sinfonie über die Kraft des Widerstandes. Im Sommer 2023 reiste der Trompeter und Pianist Sebastian Studnitzky nach Odessa, um dort drei selbstkomponierte Stücke mit dem Kammerorchester der Philharmonie einzuspielen. Bewegende, dunkel getönte, aber nie hoffnungslos klingende Musik, die unweigerlich die Seele beim Hören berührt. Der Krieg geht weiter, Odessa wird inzwischen viel stärker bombardiert und der Wunsch wuchs, das Ganze größer zu machen und das Orchester auch nach Deutschland zu holen. So wurden sechs weitere Studnitzky-Stücke im Frühjahr 2024 gemeinsam in der Berliner Gedächtniskirche aufgeführt und live mitgeschnitten. „Memento Odesa“ ist ein modern-klassisches, mit Jazz verfeinertes Werk geworden. Und es bietet Musik, die Schrecken und Schönheit gleichermaßen abbildet. Ein Projekt von Herzen, das spürt man in jeder Note.