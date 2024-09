Scott Fields String Feartet Throws (Between The Lines/Bertus)

Interpretation kann vieles sein. Üblicherweise orientiert man sich an vorhandenem musikalischem Material und setzt sich dann mit unterschiedlichem Abstand zu den Vorlagen in Beziehung. Scott Fields geht jedoch mehrere Schritte weiter. „Throws“ hatte ursprünglich die fünf späten Streichquartette Beethovens als Auftragsreferenz von Bearbeitungen für das Beethovenfest in Bonn. Der in Köln lebende amerikanische Gitarrist verstand sie jedoch nur noch als Impuls, als Farbe, Ahnung, Option. Er sah sie als Würfe im Sinne seiner Lieblingssportart Sumo, abstrahierte Impressionen für Streichtrio und akustische Stahlsaitengitarre. Entsprechend in sich verschlossen bleiben die Kompositionen. Sie wirken wie musikalische Zustände mit Verweisen auf die Neue Musik, wie klingende Spannungen und Lösungen. Fünf Würfe, fünf Rätsel.