Sarathy Korwar & UPAJ Collective

1966 brachten der Saxofonist Joe Harriott und der Geiger John Mayer in der Gruppe Indo-Jazz Fusions fünf Jazzmusiker und fünf traditionelle indische Instrumentalisten zusammen. Formal mag das doppelte Quintett des angloindischen Percussionisten Sarathy Korwar 50 Jahre später an die Arbeit der britischen Pioniere des Kulturaustauschs andocken – inhaltlich schlägt es auf dem Live-Mitschnitt in der hippen Londoner Church of Sound jedoch ein neues Kapitel auf. Auf der Grundlage klassischer indischer Ragas und Stücken von Pharoah Sanders („The Creator Has A Master Plan“) oder Joe Henderson („Earth“) finden die zehn Musiker eine gemeinsame rauschhafte Space-Jazz-Sprache. Während etwa Jasdeep Singh Degun auf der Sitar gitarrenhafte Soli produziert, emuliert der Saxofonist Jesse Banister in seinen Improvisationen den Klang indischer Saiteninstrumente. Bei Korwar ist die Fusion nicht mehr ein wohlmeinendes Neben-, sondern ein enges Miteinander.