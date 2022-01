Sachal Vasandani & Romain Collin Midnight Shelter (Edition/Membran)

Zögerlich, schlaftrunken, fast unbeteiligt: Die Art, wie der US-Sänger Sachal Vasandani die Songs auf „Midnight Shelter“ interpretiert, ist sicherlich Geschmackssache. Aber in der Duo-Konstellation mit dem französischen Pianisten Romain Collin, die sich aus der Nachbarschaft während der Lockdown-Zeit in New York ergab, wirkt diese Vortragsweise absolut stimmig. Besonders gut funktioniert das Miteinander von bewusst schmucklosem Gesang und gedämpft dunklem Flügel bei Nummern, die im Original ein gewisses grelles Pathos haben – wie „Before You Go“ von Lewis Capaldi oder „Adore You“ von Harry Styles. Programmatisches Zentrum der Liedsammlung, die auch Titel von Bob Dylan, den Beatles oder Wayne Shorter beinhaltet, ist freilich Abbey Lincolns „Throw It Away“. In seiner nobel zurückhaltenden Ausführung ist es die perfekte Nummer für ein Album, das nichts gewinnen oder beweisen, sondern einfach nur sein will.