Ronny Graupe Off The Record The Call (Out Of The Shed/outoftheshed.de)

Neues Quartett und eigenes Label: Der Berliner Gitarrist Ronny Graupe hat sich was aufgehalst. Klar, dass er den Namen seiner Plattenfirma an den seiner Coronakonzertreihe anlehnt: Out Of The Shed. Und sein Quartett mit Dominik Bukowski (Vibrafon), Phil Donkin (Bass), Oliver Steidle (Drums) und ihm an der Gitarre Off The Record zu nennen, zeugt von einem leisen, augenzwinkernden Humor. Im Mittelpunkt des Albums stehen die langen Suiten „Determination“ und „The Call“, für die das Stück „Name“ mittendrin Trenner und Scharnier zugleich ist. Und so sperrig sich Graupes Musik auch vielleicht geben mag, lässt man sich auf die zerklüfteten Themen ein, die oft nur quasi unisono von Gitarre und Vibrafon gespielt werden und dadurch aber an Hitze gewinnen, wird man Zeuge einer avancierten Jazzmusik, die nach anderen Möglichkeiten der Improvisation sucht als den sonst üblichen – und diese natürlich auch findet. Klasse!