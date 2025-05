Romain Pilon Open Roads Jazz & People/Harmonia Mundi

Im Prinzip agiert der Gitarrist Romain Pilon auf seinem neuen Album mit zwei Bands – zum Kerntrio mit Bassist Orlando le Fleming und Schlagzeuger Mark Whitfield Jr., der schon für Kenny Garrett getrommelt hat, gesellen sich auf einigen Tracks der belgische Trompeter Jean-Paul Estiévenart und der französische Vibrafonist Alexis Valet. Estiévenart lässt die Musik immer ein wenig nach den ECM-Alben von Kenny Wheeler klingen, Valet führt sie in offene Gefilde. Aber auch die Triosongs haben es in sich, denn Pilons Rhythmusteam ist miteinander verbunden, als würden sie andauernd miteinander spielen. Auch das Vorgängeralbum „Falling Grace“ hat Pilon übrigens im Trioformat eingespielt (damals noch mit Jeff Ballard am Schlagzeug) – es hat beeindruckende vier Millionen Streams generiert. Die Latte liegt also hoch. Ob Pilon auch mit seinen eigenen Kompositionen überzeugen kann, wird sich zeigen: Die Songs auf „Open Roads“ hat der Gitarrist nämlich allesamt selbst geschrieben.