Roger C. Wade & Marion Wade Cookin' At Home (Steplejack Records/Bear Family)

Nach dem großen Erfolg der „Lockdown Sessions“ haben der Brite Roger C. Wade und seine Ehefrau Marion noch mal ein internationales Projekt aufs Gleis gesetzt: „Cookin‘ At Home“ ist ähnlich konzipiert, zu den beteiligten Musikern gehören Bluesbarde Michael van Merwyk, der brillante Gitarrist Balta Bordoy aus Barcelona und Tommy Schneller am Saxofon. Gearbeitet wurde mit Ausnahme eines Live-Mitschnitts nicht zusammen im Studio, sondern unter Corona-Arbeitsbedingungen. Und die scheinen nicht immer schädlich zu sein, denn hier haben nicht nur die Wades virtuell-virtuosen Spaß an Harp und Klavier, sondern Blues, R‘n'B und Boogie rollen europaweit brandheiß vom Band. „Warum haben wir das nicht vorher schon gemacht?“, fragen die Initiatoren auf dem Cover der CD. Wir nicken zustimmend und sind froh, dass genau jetzt diese fantastische Scheibe vorliegt. Coronablues? Klingt geil!