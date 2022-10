Richard Galliano New York Tango Trio Cully 2022 (TCB/Bertus)

Ein Novum dürfte es sein, dass die Serie „Swiss Radio Days“ nach zahlreichen analogen Artefakten nun auch den digitalen Fundus des staatlichen eidgenössischen Schallarchivs anzapft. Zum ersten Mal nämlich veröffentlicht das Label einen Live-Mitschnitt aus der Jetztzeit. Die 47. Folge ist dem französischen Akkordeonvirtuosen Richard Galliano gewidmet, der am 6. April dieses Jahres einen umjubelten Auftritt beim Jazzfestival in Cully am Nordufer des Genfersees absolvierte. Wer den französischen Akkordeonmeister schätzt, der darf sich die Cully-Aufnahmen auf keinen Fall entgehen lassen. Im Prinzip gibt es keine schlechten Platten von Galliano, aber diese hier ragt ganz besonders heraus. Der Mann, den Ron Carter einst einen „Zocker“ nannte, der Gitarrist und Cellist Sébastien Giniaux sowie Bassist Diego Imbert bieten eine der authentischsten und faszinierendsten Hommagen auf Astor Piazzolla, die es je zu hören gab. Die elf Titel atmen, pulsieren, singen, klagen und verzaubern auf eine besondere Weise, wie in Serge Gainsbourgs „La Javanaise“, bei dem das Publikum zum Finale sogar mitsingt. Ein hinreißendes Stück emotionaler Klangkunst!