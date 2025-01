Reinier Baas & Ben van Gelder This Is Water (Do you mind? Records/Bertus)

Gitarrengigant Reinier Baas aus Amsterdam macht schon seit 15 Jahren aufregendere gemeinsame Sachen mit seinem Landsmann Ben van Gelder, der den Sound von Paul Desmond und die Bird-hafte Wendigkeit von Lee Konitz channelt. „This Is Water“ heißt das dritte Album der beiden, die Wahlverwandte wie die Drummer Han Bennink und Jeff Ballard oder die Pianist/-innen Cory Smythe und Marta Warelis eingeladen haben. Der Albumtitel basiert auf einer Rede des Schriftstellers David Foster Wallace, der sie mit einer Parabel begonnen hat: Zwei junge Fische treffen einen älteren, der sie fragt, wie denn das Wasser so sei. Nach einer schweigend schwimmenden Weile blickt einer der Fische zum anderen fragt: „Was zur Hölle ist Wasser?“ Im Weiteren geht es um die Idee, dass sich Individuen in „bewusster Auswahl“ üben sollten, wie Realität zu interpretieren sei. Durch „einfaches Bewusstsein“ besäßen Menschen die Freiheit, selbst in den alltäglichsten Dingen Bedeutung und Befreiung zu finden. Dazu passen Songtitel wie „Skull-Sized Kingdoms“, aber auch das dynamisch zwischen Out-Ausflügen und melodischer Spannung changierende „Love And Strife“ – mit Bennink und Warelis, die, wie „kompromisslos und willens sind, Perfektion für emotionale Resonanz zu opfern“ (Liner Notes). Ein wunderbares, auch für Zuhörende bedeutsames und befreiendes Album.