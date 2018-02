Es spannend zu erleben, wie sich Klangvorstellungen verändern. Als Laurie Anderson in den 1980ern ihre Stimmerkundungen begann, reagierten manche Hörer irritiert. Heute gehört ihr Ausdruckskosmos als einer der ästhetischen Ausgangspunkte eines Albums wie „Home Secretary“ ebenso wie die rhapsodischen Stücklungen einer Sidsel Endresen oder die fernen Gesänge einer Susanna Wallumrød. Dabei stammt Rebecka Törnqvist ursprünglich aus dem Umfeld der Rockmusik und findet in ihrem Programm stellenweise auch zu popinspirierten Stücken wie „Heart Is All Around You“. Als Partner steht ihr der Gitarrist und Multiinstrumentalist Johan Lindström zur Seite. Gemeinsam entfalten sie eine ausgefallene Mixtur progressiver Popmusik an der Grenze zum Storytelling, zu improvisierenden, klangillustrierenden, minimalistischen Elementen.