Ramon van Merkenstein Trio Waiting For A Summer Storm (Challenge/Bertus)

Abseits des klassischen Pianotrios hat der belgische Bassist Ramon van Merkenstein eine Formation mit dem Schlagzeuger Lieven Venken und dem Gitarristen Gabriele di Franco zusammengestellt und eine Klangsprache entwickelt, die Modern Jazz mit experimentellen Sounds und Rockelementen kunstvoll verbindet. Nach dem 2021 erschienenen Debüt „Quiet Dreams“ ist das Trio im Anschluss intensiv getourt und hat eine gegenseitige Intuition entwickelt, die auf dem aktuellen zweiten Album „Waiting For A Summer Storm“ spürbar wird. Van Merkensteins Kompositionen, die er für seine Mitmusiker geschrieben hat, spiegeln verschiedene Stimmungen, ähnlich den Aufzeichnungen eines Tagebuchs. So geht es im elektrisch verstärkten „Epiphany“ um die Aufregung einer plötzlichen Erkenntnis und in „Chez Lydia“ um den Nervenkitzel, live vor einem Publikum zu spielen. Intensiv, dicht, träumerisch.