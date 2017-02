Ramón & Orlando „Maraca“ Valle

Für die Schubladenhüter von „E-Musik“ und „U-Musik“ muss Kuba ein Schrecken sein. Denn die Musiker von der Zuckerinsel haben in der Regel sowohl eine klassische Konservatoriumausbildung als auch ein ausgeprägtes Rhythmus- und Improvisationstalent. Es waren kubanische Musiker, die die „klassische“ Querflöte in den Jazz brachten – und kurze Zeit später die Latin-Rhythmen. Der gesamte Charme dieser kubanischen Synthese aus Jazz, Klassik und Afro-Latin steckt in der lyrischen und virtuosen, hochemotionalen und rhythmusbetonten Musik dieses Duo-Albums. Ramón Valle, der Pianist, und Orlando „Maraca“ Valle, der Flötist, sind Cousins. Beide machen sie im weitesten Sinn „Cuban Jazz“ – der eine (Ramón) mit Betonung auf „Jazz“, der andere („Maraca“) mehr auf „Cuban“. Hier jedoch werden sie eins: Mühelos verbinden die beiden Valles die Feinheiten moderner Kammermusik mit Jazzfreiheit und afrokaribischem Feeling.