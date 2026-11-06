Dust & Grooves: Vinyl Digest

„Vinyl Digest“Mit vier Ausgaben startet das audiophile Portal Dust & Grooves eine neue Serie von Print-Publikationen. Dust & Grooves wurde 2008 in New York vom Fotografen und Herausgeber Eilon Paz als Blog gegründet, um in Interviews und Fotostrecken Schallplattensammler:innen, DJs und ihre Fetische zu dokumentieren. Als Printmedium erschien dort zuletzt der Bildband „Dust & Grooves Volume 2“. Unter dem Titel „Vinyl Digest“ veröffentlicht Dust & Grooves nun am 30. November gleichzeitig vier umfassende Wegweiser zu den discografischen Einzelthemen „Spiritual & Cosmic Jazz“, „African Funk, Soul & Disco“, „Gospel Soul“ und „Folk, Rock & Psychedelica in South & Southeast Asia“.

Nach dem Vorbild japanischer Sammler-Handbücher zeigt jeder Band 400 repräsentative Alben und definitive Compilations mit discografischen Hinweisen und Hintergrundinformationen, zuzüglich Vorwort und Interviews. Zum editorischen Ansatz heißt es auf der Webseite: „Jeder Band wird von Experten mit umfassenden Fachkenntnissen unabhängig zusammengestellt. Obwohl jedes Genre seine eigene Perspektive erfordert, folgen alle Bücher denselben Kernprinzipien: historische Bedeutung, musikalische Innovation, kulturelle Wirkung, Einfluss auf Künstler und Szenen, regionale Repräsentation und der Beitrag jeder Aufnahme zur Musikgeschichte. Unsere Auswahl orientiert sich am historischen und kulturellen Kontext, nicht am Sammlerwert. Seltenheit und Marktwert sind keine primären Kriterien; unser Fokus liegt auf der Musik, ihrer Geschichte und ihrer nachhaltigen kulturellen Wirkung.“

Der Autor des Bandes „Spiritual & Cosmic Jazz“ ist der renommierte Club- und Radio DJ Amir Abdullah alias DJ Amir, der sich unter anderem um die Aufbereitung des Katalogs des Detroiter Labels Strata Records verdient gemacht hat. Das Thema „African Funk, Soul & Disco“ übernahm der Filmemacher, Musikproduzent und Autor Uchenna Ikonne, der diverse Re-Issue-Projekte für Labels wie Soundway, Luaka Bop, Now.Again und das eigene Comb & Razor betreute. Co-Autor beider Bände ist der französische DJ, Producer und Gründer der Labels Comet, Mind und Superfly Records, Manu Boubli alias Rare Moods. Der in Los Angeles lebende Gospel-Experte Greg Belson akkumulierte sein Wissen zum Band „Gospel Soul“, und die Zusammenstellung „Folk, Rock & Psychedelia in South & South East Asia“ oblag dem eingespielten Team aus DJ und Musiker Chris Menist und dem Label- und Ladenbetreiber Maft Sai (Zudrangma Records), die unter anderem gemeinsam die Paradise Bangkok Molam International Band gründeten. Dazu kommen in jeder Ausgabe etliche, zum Teil prominente „Guest Selectors“ mit ihren unvermeidlichen Listen (so sind auch die Co-Autoren des kürzlich erschienen Kompendiums „Now Jazz Now“, Thurston Moore und Mats Gustafsson, mal wieder mit ins Line-up gerutscht). Redaktionell betreut wurde das Projekt außerdem von Anna Blumenthal, Fiona MacPherson-Amador und federführend Andrew Mason, das Design der Bände übernahm als Creative Director Jonathan Sandridge unter Verwendung von Werken verschiedener Künstleri:innen. Die Einzelbände kosten jeweils 35 Euro, im Viererpack 130 Euro.

Weiterführende LInks

„Vinyl Digest“