WOMEX Artist Award: Luzmila Carpio

Luzmila CarpioDer diesjährige „Artist Award“ der Weltmusikmesse WOMEX geht an die Bolivianerin Luzmila Carpio. Die Sängerin gilt als die derzeitig bekannteste Stimme der Anden und tritt seit vier Jahrzehnten mit ihrer Arbeit als Sprachrohr der Quechua und anderer Indigenen der Region auf. Sie singt vorrangig in ihrer Muttersprache Quechua, daneben auch in Aymara und Spanisch. Carpio setzt sich für die Bewahrung der Identität der Naturvölker ein, für ökologisches Bewusstsein, die Emanzipation der Frauen und die Verehrung von Mutter Erde, die bei den Indigenen Pachamama heißt. Ihre Karriere als Musikerin hatte auch eine offiziell politische Facette: Von 2006 bis 2010 war Carpio Botschafterin Boliviens in Paris.

Seit dem Beginn ihrer Laufbahn hat Carpio rund 25 Alben veröffentlicht. Dabei hatte sie auch keine Berührungsängste mit der Pop- und Dance-Kultur, ist Teamworks mit Nicola Cruz, Chancha Via Circuito und El Búho eingegangen. Auf diese Weise erneuert sie die Traditionen der Anden durch zeitgenössische Elemente, kombiniert traditionelle Flöten, das Saiteninstrument Charango und Perkussion mit elektronischen Arrangements, aktuell etwa mit dem Bühnen- und Studiopartner Tremor. Zugleich widmet sich sich auch immer der Stille in ihren Liedern, etwa wenn sie kraft ihrer besonderen Stimme mit den Vögeln kommuniziert. Wir gratulieren einer unerschrockenen und beherzten Künstlerin, die die international eher vernachlässigte Klangkultur Boliviens ins weltweite Bewusstsein gehoben hat.

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„Artist Award“