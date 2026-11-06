Götzis: jazzambach

Sasha BerlinerAm 17. Februar beginnt im österreichischen Götzis die dritte Ausgabe des Festivals jazzambach mit einem Konzert des künstlerischen Leiters und Initiators, des Pianisten David Helbock. Unter dem Titel „Klassik im Dialog mit Jazz“ bringt er Musiker:innen aus zwei musikalischen Welten zusammen, darunter auch Vibrafonistin Sasha Berliner, die dieses Jahr als Artist in Residence fungiert. In den folgenden vier Tagen treffen an drei bewährten Spielstätten, der Kulturbühne AMBACH, dem Jugend- und Bildungshaus St. Arbogast und der Alten Kirche, international renommierte Jazz-Acts auf Nachwuchsbands. Im Mittelpunkt steht weiterhin die Idee von Begegnung, Improvisation und Gemeinschaft, und so geben wieder zahlreiche Künstler:innen vor oder nach ihren Konzerten Wissen und Erfahrung in Workshops weiter. Dazu gehören Ensembles wie das Diknu Schneeberger Trio mit einem Konzert am 19. Februar und das tags darauf auftretende, transatlantische Trio Three Like Us, bestehend aus Dado Moroni (Piano), Rosario Bonaccorso (Kontrabass) und Hamid Drake (Drums), sowie die portugiesische Sängerin Maria João, die außerdem am 18. Februar im Duo mit dem Pianisten João Farinha auftritt.

Der Schweizer Pianist Nik Bärtsch, der sich am 19. Februar einen musikalischen Dialog mit seiner Kollegin Tania Giannouli liefert, bietet am Nachmittag bereits eine Klasse unter dem Titel „Movement, Rhythm & Flow Training“ an, und auch Berliner lässt sich in einem Workshop in die Karten schauen, bevor sie am letzten Festivaltag ein Matinee-Konzert im Duo mit dem Gitarristen Simon Jermyn gibt. Die meisten Abende finden ihren Höhepunkt in einem Doppelkonzert, doch zum Abschlusskonzert gehört die Bühne allein dem Pianisten Michael Wollny, der auf seiner „winterreise“ Station im Großen Saal der Kulturbühne AMBACH macht.

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