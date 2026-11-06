Potsdam: Rare Birds

Wolfgang Muthspiel Chamber TrioSeltene Vögel aus der Welt des Jazz, der Worldmusic, der improvisierten Musik und interdiziplinären Kunst finden Anfang Dezember wieder in Potsdam zum Rare Birds Festival zusammen. In der fabrik Potsdam und im Kunsthaus Minsk treffen Newcomer in scharfen Kontrastprogrammen auf gestandene Persönlichkeiten. So eröffnet die Gewinnerband des Wettbewerbs Jugend jazzt am 4. Dezember das Festival auf der großen Bühne der fabrik, bevor im Anschluss mit Aki Takase und Alexander von Schlippenbach zwei Piano-Legenden nebeneinander für ein vierhändiges Konzert an einem Flügel Platz nehmen. Das Samstagsprogramm beginnt mit einer Kollaboration zwischen der fabrikeigenen JugendTanzCompany unter der Leitung des senegalesischen Choreografen Ibrahim Ndiaye und dem Duo Hogir Göregen (Percussion) und Joel Grip (Kontrabass). Es folgen Konzert des Chamber Trios von Gitarrist Wolfgang Muthspiel und des Trios der polnischen Pianistin Joanna Duda. Zum Abschlusskonzert im Kunsthaus MINSK schlägt das französische-polnische Streichquartett Äether auf die ihm eigene Weise einen Bogen vom Jazz zur Klassik.

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