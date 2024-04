Quadro Nuevo Happy Deluxe (Fine Music/edel)

Quadro Nuevo ist längst eine Marke. Der knallbunte Mix aus Gute-Laune-Harmonien, tanzbaren Rhythmen und Träumen in Noten hat im Laufe der Jahre weite Teile des deutschsprachigen Raums erobert. Die Frage stellt sich allerdings von Album zu Album deutlicher: Sind Mulo Francel, Andreas Hinterseher, D. D. Lowka und Chris Gall noch eine Musikkapelle oder schon ein Wirtschaftsunternehmen? Seit dem Jahreswechsel haben Francel, Lowka und Hinterseher zusammen mit Johanna Schoop ihr al­tes Label GLM von Georg Löffler und Michèle Claveau übernommen. Nichts wird mehr dem Zufall überlassen, und so bleibt die Combo auch mit „Happy Deluxe“ stramm auf Erfolgskurs. Jeder, der ihren Klängen lauscht, wähnt sich automatisch im Urlaub; auf den Spuren uralter Mythen durch die Äolien, hüftkreisend zu pulsierendem Samba, quirligem Chorinho und feurigem Bossa nova und immer wieder Copacabana und Caipirinha, flirrende Mittagshitze, wohlig-warme Nächte, chillig, träumerisch! Quadro Nuevo verkaufen virtuos eine Illusion, die in unfreundlichen Zeiten wie diesen mehr denn je reißenden Absatz findet.