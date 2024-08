Philipp Schiepek Versuch zu träumen (Wooden Waggon Records/philippschiepek.de)

Der junge Philipp Schiepek aus dem fränkischen Dinkelsbühl hat momentan einen Lauf: Ausgebildet ist er auf der klassischen und der Jazzgitarre, zu Hause fühlt er sich in einem tonal gebundenen Modern Jazz ebenso wie in der musikalischen Avantgarde. Kürzlich ist sein Album „Versuch zu träumen“ erschienen, das er im Trio mit dem Bassisten Henning Sieverts und dem Schlagzeuger Bastian Jütte eingespielt hat. In den acht Stücken demonstriert der gerade mal 30-Jährige, warum er einen Lauf hat. Sein Sound auf der Gitarre ist gerne auch mal leicht verzerrt und crisp, um einen aufkommenden Schönklang sofort zu kontern und aus dem Tritt zu bringen, die Stücke sind harmonisch gleichermaßen komplex wie eingängig, um uns Hörer/-innen nicht mehr loslassen zu wollen, und haben eine ästhetische Authentizität und intuitive Geläufigkeit, wie sie überhaupt erst im unaufgeregten Zusammenspiel von Schiepek mit Sieverts und Jütte entstehen können.