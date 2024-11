Pericopes + 1 Good Morning World (Losen Records/Bandcamp)

Von der Ursprungsbesetzung des vor zehn Jahren gegründeten Trios ist nur noch Saxofonist Emiliano Vernizzi übrig, aber ansonsten bleibt sich Pericopes + 1 in seiner Ausrichtung treu: Vernizzi und seine beiden italienischen Landsleute Claudio Vignali (Klavier, Rhodes, Electronics) und Ruben Bellavia (Drums) vermengen Jazzrock, Avantgarde, Poppiges und Klassisches zu einem frischen Mix. Unter der wiederkehrenden Begleitung von Sprachschnipseln des depressiven Computers HAL 9000 aus Stanley Kubricks „2001″ spürt das Trio auf „Good Morning World“ den Bedrohungen der Menschheit in Zeiten von KI und gefährdeter Demokratie nach. Höhepunkt der Aufnahme ist „Cosmic Nirvana“, in dem die italienische Geigenentdeckung Anaïs Drago den drei Männern ordentlich Feuer unter dem Hintern macht. Hallo Zukunft!