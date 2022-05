Percussion Percussion (Boomslang Records/Galileo MC)

Freiheit ist trügerisch. Gibt man ihr nach, verliert sie Kontur. Versucht man, sie zu domestizieren, ist sie keine Freiheit mehr. Der Pianist Felix Hauptmann, der Bassist Roger Kintopf und der Schlagzeuger Leif Berger suchen als Trio Percussion nach einem Weg zwischen den Polaritäten. Ihre Freiheit hat Form und bleibt dabei so unberechenbar wie möglich. Ihre Töne sind konkret, vermeiden Klischee der Dekonstruktion, sind dabei aber unscharf in der Zuordnung von Spannungsmomenten. Möglichst viel bleibt offen innerhalb eines Konzepts, ein seit den 1970ern von der Freeszene erforschtes Prinzip, mit dem das junge Kölner Trio einerseits sein Ding macht, zugleich aber in einer langen Traditionslinie steht. Hauptmann kreist um Motive, gibt tonale Optionen vor und vermeidet Melodisches, Harmonisches, das über Andeutungen hinausgeht. Berger reagiert eigenrhythmisch kommunikativ, Kintopf durchzieht die Stücke mit pulsierenden Bassadern. Das ist Musik ohne Zentrum, die sich als Netzwerk versteht.