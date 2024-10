Pentadox As If It Were Tomorrow (Challenge/Bertus)

Es sind weniger Kompositionen als eher musikalische Kreisungen. Der belgische Tenorsaxofonist Sylvain Dubaisieux, der Pianist Bram De Looze und der Schlagzeuger Samuel Ber legen ein Klangfeld fest, die Textur der Musik, ein ungefähres Tempo, auch das Intensitätsniveau und dann wird gespielt. Das erinnert an „Komprovisationen“ der 1970er, an die Flowarbeit der freien Szene und verdichtet sich auf „As It It Were Tomorrow“ in verschiedenen Intensitäten. Die Musiker des 2015 gegründeten Trios Pentadox verstehen sich intuitiv, alles läuft, wenn auch für Hörer außerhalb des Systems in der Zwangsläufigkeit der Ereignisse nicht immer nachvollziehbar. Aber darum geht es auch nicht. Das Spiel ist der Weg, die Energie der Spaß. Und das Ziel ist der Augenblick der Äußerung, eigentlich nicht die Fixierung als Aufnahme. Dass sie trotzdem erscheint, ist vielleicht die einzige Inkonsequenz des Konzepts.