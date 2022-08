Patty Lomuscio Star Crossed Lovers (Challenge/Bertus)

Die Gefahr ist riesengroß, „Star Crossed Lovers“ nur wegen der Prominenz Beachtung zu schenken. Doch Patty Lomuscio hat sich die Mitwirkung von Kenny Barron, Vincent Herring, Peter Washington und Joe Farnsworth nicht etwa erkauft, sondern durchaus verdient, auch wenn die Startruppe während des Lockdowns ein paar Termine mehr als sonst freihatte. Die in New York lebende italienische Sängerin und Cellistin gehört zur nachwachsenden Generation von Vokalistinnen, die mit Haut und Haaren für Standards wie „Body And Soul“, „Love Walked In“, Mal Waldrons „Left Alone“ und „Cedar’s Blues“ von Cedar Walton brennen. Wobei Lomuscio bei der Aufnahmesession in den Rudy-Van-Gelder-Studios mit „E Se“ aus der Feder ihres Landsmannes Mario Rosini durchaus eine persönliche Note mitbringt. Mit ihrem innerlich wärmenden, charaktervollen Timbre sowie ihrem Faible für feinen Scat dürfte sie nicht nur im Big Apple auf offene Ohren stoßen, auch wenn sie an ihrem italo-englischen Akzent arbeiten sollte.