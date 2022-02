Pablo Held Meet Me At The Loft (Hopalit/pabloheld.bandcamp.com)

Pablo Held liebt das Unerwartete. Eine Königstugend des Jazz, die der Pianist nicht nur in seinem Trio und seiner Jazz-thing-Interviewserie pflegt, sondern auch in seiner Konzertreihe im Kölner Loft. Seit fünf Jahren trifft sich Held dort mit Künstlerinnen und Künstlern auf der Bühne, mit denen er in dieser Zusammenstellung noch nie zuvor gespielt hat. „Meet Me At The Loft“ dokumentiert 20 dieser ersten Begegnungen und fängt auf dreieinviertel Stunden ihren Zauber und ihre Energie ein. Die pralle Palette reicht von dichten Klangexperimenten mit den Tastenkolleginnen Johanna Summer oder Liz Kosack über sehnigen Mainstream mit dem Altsaxofonisten Ben van Gelder, kreißende Gitarrenstahlgewitter mit Ben Monder bis hin zu lyrischen Kleinoden mit Norma Winstones Stimmbändern oder Heidi Bayers Flügelhorn. „Meet Me At The Loft“ öffnet nicht nur mit jedem Stück das Tor zu einer neuen musikalischen Welt. Das ausschließlich digital erscheinende Album ist ganz nebenbei auch ein kompaktes Kompendium des Gegenwartsjazz.