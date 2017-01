Oscar Pettiford & Jan Johansson

Die letzten zwei Jahren vor seinem Tod am 8. September 1960 lebte der afroamerikanische Bassist und Cellist Oscar Pettiford als „Expat“ in Kopenhagen. Auf „In Denmark 1959–1960″ sind mehrere Sessions in unterschiedlichen Besetzungen versammelt, in deren Mittelpunkt Pettifords so fruchtbare Kooperation mit dem schwedischen Pianisten Jan Johansson steht. Johansson war Ende der 1950er auch der Pianist von Stan Getz; und so kam es, dass es im gerade eröffneten Kopenhagener Jazzclub Montmartre 1959 zu einem Treffen mit Pettiford kam. Fünf Jazzstandards von diesem Quartett-Auftritt sind auf der CD zu hören; Stücke, in denen Pettiford vor allem seine geschmeidige Phrasierung auf dem Cello demonstriert. Doch vielleicht am bemerkenswertesten sind die letzten drei Nummern: drei schwedische Volkslieder in einer lyrisch-poetischen Bearbeitung von Johansson, die zeigen, dass der Schwede schon damals mit einer originär europäischen Jazzsprache experimentiert hatte – fünf Jahre vor seinem Klassiker „Jazz Pa Svenska“.