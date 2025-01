Oscar Peterson Quartet City Lights – Live In Munich 1994 (Mack Avenue/in-akustik)

Das vierte Album aus dem von Oscar Petersons Witwe Kelly für Mack Avenue kuratierten Nachlass ist etwas Besonderes: Das hier zum ersten Mal auf Tonträger veröffentlichte Konzert, das Peterson 1994 in München gemeinsam mit Bassist Niels-Henning Ørsted Pedersen, Lorne Lofsky an der Gitarre und Drummer Martin Drew gab, markiert das Comeback des Überpianisten nach seinem Schlaganfall ein Jahr zuvor. „Live In Munich“ ist ein hervorragendes Dokument, wie sich Petersons Spiel aufgrund der Einschränkungen der linken Hand verändert hatte – die überragende Rechte machte Mehrarbeit, weshalb es bei Standards wie „There Will Never Be Another You“ oder „Satin Doll“ keinerlei pianistische Virtuositätseinbußen zu beklagen gibt. Gleichwohl lässt sich in dem Mitschnitt auch eine für Peterson ungewohnte Zerbrechlichkeit beobachten, die sich in ungemein sanften Balladen und Rückgriffen auf die Musikgeschichte artikuliert. Bach war beim Münchner Konzert augenscheinlich Trumpf – der Pianist griff mehrfach auf den Barockmeister zurück, und NHØP zitierte in seinem Bassalleingang „Samba Petite“ aus der Cellosuite Nr. 1. Klassiker unter sich.