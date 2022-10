OM OM 50 (1972-2022) (Intakt/Harmonia Mundi)

Die Rolling Stones feiern dieses Jahr 60-jähriges Jubiläum ihres ersten Konzertes im Marquee in London. Die Schweizer Band OM spielt zwar „nur“ seit 50 Jahren zusammen, aber in der exakt gleichen Besetzung: Das sticht sogar die Stones. Die Band um den Saxofonisten Urs Leimgruber erlangte zwischen 1972 und 1982 mit ihrer kompromisslos freien „Electric Jazz Free Music“ Kultstatus. Dann folgten 25 Jahre Pause (auch das ein Superlativ und vielleicht auch ihr Erfolgsgeheimnis) und ab 2006 die Entwicklung zu dem Sound, den die Band heute als „ElectroAcoustiCore“ bezeichnet und der sich auch auf dem Jubiläumsalbum „OM 50″ konsequent seinen Weg bahnt: versiert, von feinen Geräuschen durchzogen, komplex-rhythmisch und, wie in „White Fields“, absolut der Energie des Augenblicks verpflichteter Sound, der ein komplexes Ganzes bleibt. Das Stück „Fast Line“ ist einerseits absolut unberechenbar, andererseits von der Fähigkeit der vier Musiker geprägt, einander aufmerksam zuzuhören – auch nach 50 Jahren Bandgeschichte immer noch absolut innovativ.