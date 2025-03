Oh People Part-Time Elegance (April Records/Indigo)

Die Dänen waren in Jazzdingen ja schon immer etwas wertkonservativer als der Rest Europas. Vor diesem Hintergrund überrascht es nicht, wenn das aus lauter versierten Millennials bestehende Quintett Oh People mit seinem Debüt die – laut Pressetext – „goldenen Zeiten“ des Jazz wiederaufleben lassen will. So gibt es auf „Part-Time Elegance“ Retroswing, Ellingtoneskes, growlende Trompeten und auch mal den einen oder anderen lateinamerikanischen Gesellschaftstanz zu hören. Und das ganz unironisch. Saxofonist Andreas Toftemark, Trompeter Jonas Due, Gitarrist Casper Christensen, Bassist Lasse Mørck und Drummer Henrik Holst Hansen gehen ungeachtet des Albumtitels durchweg elegant zur Sache: Die geschmeidig gesetzten Bläserarrangements erinnern an Ben Webster, Chet Baker (in seiner Zeit bei Gerry Mulligan) oder an Stan Getz – an jene Jazzgrößen also, die mal für eine kürzere oder längere Zeit in Dänemark lebten. Passt schon.