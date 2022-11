Oddgeir Berg Trio While We Wait For A Brand New Day (Ozella/Galileo MC)

Im Dezember bleibt es in Oslo rund 18 Stunden am Tag dunkel. Da kann ein norwegisches Pianotrio schon auf die Idee kommen, der langen Nacht – und dem Warten auf den Tag – eine ganze Albumtrilogie zu widmen. Nach „Before Dawn“ (2018) und „In The End Of The Night“ (2019) folgt nun der dritte Teil. Die Aufnahmen zu „While We Wait For A Brand New Day“ entstanden im März 2020, kurz vor dem Lockdown – natürlich spürt man da auch etwas von der Hoffnung auf einen „brandneuen Tag“ nach der Pandemie. Dem Trio von Oddgeir Berg (Piano, Keyboards) mit Karl-Joakim Wisløff (Bass) und Lars Berntsen (Schlagzeug) gelingt es, einer bewährten Bandstilistik immer wieder neue Facetten abzugewinnen. Die Musik wogt zwischen trancehafter, melancholischer Popromantik und einer fast rockigen Straightness. „Lucky Be Happy“ – mit dem Altsaxofonisten Børge-Are Halvorsen als Gast – ist so etwas wie fröhliche Fusion. „Bring On The Night“ steigert sich sogar zu virtuosem Jazzrock. Es ist ein Album, das man zu jeder Tageszeit hören kann, selbst wenn die Sonne hoch am Himmel steht.