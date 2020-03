Nils Landgren & Jan Lundgren Kristallen (ACT/Edel)

Wer vergangene Weihnachten die im biennalen Rhythmus erscheinende „Christmas With My Friends“ vermisst hat, findet vielleicht Trost in dieser feinen Duoeinspielung des schwedischen Posaunenmeisters, denn die Stimmung ist ähnlich getragen – man höre nur den schönen Choral „Hornlatar“, der verschiedene Hornsignale, wie sie in Schweden gespielt werden, miteinander verbindet. Im Duo mit dem Pianisten Jan Lundgren spielt und singt sich Nils Landgren durch Jazzstandards wie Keith Jarretts „Country“ oder Hoagy Carmichaels „The Near-ness Of You“, Cover-Songs der Beatles („Norwegian Wood“) und von Jimmy Webb („Didn’t We“) sowie vier Originale. „Kristallen“ erinnert nicht zuletzt an die wunderbaren Duoeinspielungen, die Landgren früher zusammen mit Esbjörn Svensson aufgenommen hat. Die Klanglandschaften, die die beiden Schweden genüsslich durchstreifen, atmen folkloristische Friedfertigkeit und gelassen dahinfließenden Kammerjazz.