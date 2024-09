Nils Fischer & Timbazo Otra Idea Más (Timbazo Productions/timbazoproductions.com)

In einem Interview berichtete Nils Fischer einst, dass er sich irgendwann in den 1980ern mit dem gefühlt kompletten Fania-Katalog von Eddie Palmieri über Willie Colón bis zum seinem Vorbild Joe Cuba auf Vinyl ausgestattet hat, als sein Plattenladen um die Ecke von Vinyl auf CD umstellte. Wie sympathisch ist das denn? Heute kommt in Europa in Sachen Latin-Percussion an Fischer niemand vorbei, „Otra Idea Más“ ist das mittlerweile dritte Album mit seiner eigenen Band Timbazo. In Havana und New York mit Gästen wie Paquito D‘Rivera, Isaac Delgado und Alexander Abreu von Havana D‘Primera aufgenommen, swingen Timbazo so mühelos durch Salsa, Timba und Latin-Jazz, dass es eine wahre Freude ist! Das komplette Album ist dem während Corona gestorbenen Komponisten Antonio Perez Fonseca gewidmet, die Nummer „Arikúe“ wiederum ist eine Hommage auf Irakere, die der zwischen Elbphilharmonie und Montreux dauergebuchte Iván ‚Melón‘ Lewis eigens für Fischer komponiert und arrangiert hat. Eines von vielen besten Beispielen auf diesem Album.