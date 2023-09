New Orleans Shakers Black Benny (Blackbird/Galileo MC)

Eine vergnügliche Geschichtsstunde erteilen die New Orleans Shakers aus Berlin – oder weiß jemand, wer Benjamin Williams alias „Black Benny“ war? Der Basstrommler aus New Orleans war ein früher Mentor von Louis Armstrong und starb mit Mitte 20. Saxofonist, Klarinettist und Sänger Thomas L‘Etienne schreibt Songs in deren Stil, aber selbstverständlich haben die Shakers auch Klassiker wie den „Burgundy Street Blues“ und die „Sentimental Journey“ im Gepäck, Ausflüge nach Brasilien („Saudade Da Bahia“) und ins Gospelfach („All God’s Chillun Got Rhythm“) inklusive. Das Album ist ein großer Spaß und lebt vom kompetenten Musizieren der Viererbande, die neben L‘Etienne aus dem Pianisten Lorenz Boesche, dem Bassisten Franz Blumenthal und dem Schlagzeuger Thorsten Zwingenberger besteht. Einziger Kritikpunkt: Die Platte klingt sehr brav, Williams und Armstrong waren aber keine Rentner, die beim FDP-Frühschoppen aufgespielt haben, sondern wirklich wilde Jungs. Davon hört man hier nichts.