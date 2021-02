Nenad Vasilic Vol. 1 (Galileo MC)

Eine Art Best-of seines bisherigen Schaffens präsentiert Nenad Vasilic auf „Vol. 1″. Aus fünf seiner bisherigen Alben hat der serbische Bassist Schlüsseltracks kompiliert, die von seiner Idee, eine Jazzband zu formen „with no american songs in the repertoire“, eine Vorstellung geben. Allein die Liste der Beteiligten ist eindrucksvoll: Neben den Schlagzeugern Jarrod Cagwin, John Hollenbeck und Philipp Kompmajer sind zum Beispiel der Keyboarder Bojan Z, der Saxofonist Vladimir Karparov und der Akkordeonist Marko Zivadinovic mit von der Partie. Zusammen schaffen sie eine Verbindung zwischen europäischem Jazz und dem reichhaltigen Schatz der Volksmusik des Balkans. Allein die erzählerische Kraft des „Intro For Shaban“ sorgt achteinhalb Minuten lang für Gänsehaut – es ist der Gitarrist Armend Xhaferi, der im Verbund mit Vasilic dafür zuständig ist –, aber auch die restlichen zehn Kompositionen zeugen von einem eigenständigen und gleichzeitig kosmopolitischen Ansatz.