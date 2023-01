My Imaginary Friend Gentle Giant (Unit/Membran)

Ob den Mitgliedern dieser Band bewusst ist, dass es in den 1970er-Jahren eine britische Prog-Rock-Band namens Gentle Giant gab? Jedenfalls haben My Imaginary Friend ihr Debütalbum so genannt, spielen aber lupenreinen Jazz. Die drei deutschen und Schweizer Musiker, Trompeter Chris Mehler, Pianist Robinson de Montmollin und Bassist Niklas Lukassen haben sich an der Manhattan School of Music kennengelernt und konnten den prominenten Schlagzeuger Jorge Rossy für ihre Band gewinnen. In ihren Eigenkompositionen (mit „Spring Can Really Hang You Up The Most“ ist auch ein feinfühlig ausbuchstabierter Standard dabei) bewahren sie in meist mittlerem Tempo die Balance zwischen sorgfältig konstruierten Trompetenlinien und einer impressionistischen Klangsprache auf dem Klavier. Lukassens kräftiger Bass und Rossys malerische Sensibilität am Schlagzeug verleihen dem oft leicht verträumt klingenden Modern Jazz eine lebendige Frische.