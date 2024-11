MüllerMichalke XII (Jazzsick/Membran)

Eva Viola Müller und Stefan Michalke pflegen die kleine Form. Seit 2019 agieren die Sängerin und der Pianist aus dem Kölner Raum als Duo, mit eigenen Liedern und Vorstellungen. Es geht ihnen nicht nur um den Flow der Stücke, sondern auch um atmosphärische Erweiterungen ihres Ausdrucksspektrums. Manchmal ist es Tanz, mal sind es die poetischen Ebenen der Texte oder auch die mäandrierenden Linien des Gesangs, die dem Projekt eine besondere Farbe verleihen. Ihr zweites Album „XII“ knüpft an diese Gestaltungsideen an, inspiriert durch Fotoarbeiten der Künstlerin Katja Liedle und stellenweise um Frederik Kösters Trompete und David Andres‘ Kontrabass ergänzt. An der Oberfläche passiert nicht viel in den Liedern – soll auch nicht, denn es geht MüllerMichalke um die unmittelbare Hörempfindung, um das Fließen der Klänge im Augenblick ihrer poetischen Äußerung. Dazu braucht es nicht mehr als eine klare Stimme, ein dezentes Klavier, manchmal ein Akkordeon und ein paar Töne der Gäste.