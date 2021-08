Michel Portal MP85 (Label Bleu/Broken Silence)

Alter schützt vor Gelassenheit nicht. Michel Portal feiert auf „MP85″ seinen 85. Geburtstag, und man hört es ihm nicht an. Mit Posaunist Nils Wogram, Keyboarder Bojan Z, Bassist Bruno Chevillon und Drummer Lander Gyselink umgibt er sich mit Gleichgesinnten. Er schafft eine Atmosphäre, bei der niemand zu jemandem aufschauen muss, sondern alles spielt sich auf Augenhöhe ab. Die flüssigen Improvisationen, die heitere Eleganz der Stücke sind eine Klasse für sich. Portal wird auf seinen Klarinetten und Saxofonen zum Sänger, in den Unisonoparts klingt sogar die ganze Band wie ein Chor. Vielleicht ist den Musikern die Erleichterung nach dem ersten Lockdown im vergangenen Jahr anzuhören, wie es Portal in den Liner Notes beschreibt. Ein weiteres einendes Band aller fünf Beteiligten ist ihre Sensibilität für den Sound, die sich hier mit großer Leidenschaft manifestiert.