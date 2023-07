Michel Petrucciani The Montreux Years (BMG/Warner)

36 Jahre waren Michel Petrucciani auf der irdischen Bühne vergönnt – viel zu wenig für einen Pianisten seiner Klasse. Dass der „Little Giant“ jedoch heute, 24 Jahre nach seinem Tod, nicht einmal mehr als Randnotiz vorkommt, nachdem er zu Lebzeiten wegen seiner Glasknochenkrankheit stets als feuilletonistische Attraktion herhalten musste, schmerzt besonders. Zum Glück erinnert nun eine handverlesene Kollektion von Petruccianis Auftritten beim Montreux Jazz Festival zwischen den Jahren 1990 bis 1998 an das Energiebündel aus dem französischen Orange, das in den 1980er-Jahren von Charles Lloyd protegiert, in den 1990ern von Roger Willemsen im ZDF regelmäßig präsentiert und 1994 vom französischen Staatspräsidenten François Mitterrand in den Ritterstand erhoben wurde. Elfmal entfaltet seine Strahlkraft abermals ihre Wirkung – mit dem großorchestralen „35 Seconds Of Music And More“ (1997), dem intimen „Estate“, dem 1991er-Hit „Rachid“, „Little Peace In C For U“ (1998) oder Griffen in die Standardkiste mit „Summertime“, „My Funny Valentine“ oder „So What“. Eine angemessene und überfällige Würdigung eines wirklich Großen!