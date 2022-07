Michel Legrand Hier & Demain (Decca/Universal)

In diesem Jahr wäre Michel Legrand 90 Jahre alt geworden. Aus diesem Anlass erscheint eine 5-CD-Box, die das musikalische Lebenswerk des französischen Filmkomponisten, Pianisten und Sängers aus unterschiedlichsten Blickwinkeln beleuchtet. Wer ihn nur als Schöpfer unsterblicher Klassiker wie „The Windmills Of Your Mind“ kennt, wird überrascht sein, wie umtriebig der Mann war. Er hat mit Jazzmusikern wie Miles Davis, Stan Getz, Bud Shank und Toots Thielemans zusammengearbeitet, Bill Evans und Oscar Peterson haben seine Songs gespielt, Youn Sun Nah, Camille Bertault, Iggy Pop und Thomas Dutronc haben sie gesungen. Daneben war Legrand ein Meister auf dem Feld des Easy Listening und hat auch selbst gesungen, wovon jeweils eine CD Zeugnis ablegt. Der fünfte Silberling widmet sich der Musik, die er für so berühmte Filme wie „Die Regenschirme von Cherbourg“ und „Thomas Crown ist nicht zu fassen“ geschrieben hat, dreimal ist Legrand dafür mit dem Oscar ausgezeichnet worden, natürlich hat auch „The Windmills Of Your Mind“ als bester Song einen bekommen. „Hier & Demain“ ist eine unglaublich reichhaltige musikalische Schatzkiste.