Michael Schiefel / David Friedman Hiptoe (Traumton/Indigo)

Die Coronapandemie hat uns schon eine ganze Reihe hervorragender Alben beschert und „Hiptoe“ ist ein weiteres Glied in dieser Kette. Vibrafonist David Friedman – wegen ihm kam beispielsweise Taiko Saito nach Berlin – und Sänger Michael Schiefel (einst besang er die „Blauen Augen“ von Ideal) begegneten sich auf der Straße und beschlossen, in Friedmans Wohnung zu jammen. „Zum Glück habe ich alles aufgenommen“, sagt der Vibrafonist erleichtert und hat recht. „Hiptoe“ ist ein echter Glücksfall, denn hier treffen die Spontaneität des Jazz und die erzmusikalischen Persönlichkeiten zweier großartiger Musiker aufeinander und lassen die Funken sprühen und die Korken knallen (auch wenn es im Opener „Some Other Time“ ganz ruhig zugeht). Standards wie „Giant Steps“, „Round Midnight“ und „How Deep Is The Ocean“ gewinnt dieses außergewöhnliche Duo völlig neue Perspektiven ab – wobei das Material, das die beiden bearbeiten, tatsächlich zweitrangig ist.