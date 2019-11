Mazur / Lundin / Bai

Der Name klingt etwas irreführend: Denn hinter dem Maluba Orchestra verbirgt sich keine afrikanische Großformation, sondern ein 13-köpfiges Ensemble aus Dänemark, das von der Percussionistin Marilyn Mazur, dem Saxofonisten Fredrik Lundin und dem Gitarristen Kasper Bai gegründet wurde. Klanglich ist der verschworene Haufen in den verschiedensten Regionen der Musikwelt daheim. Die Palette der von den drei Bandleadern geschriebenen Stücke reicht von Bach bis Ornette Coleman und Sun Ra, vom Miles der elektrischen und „Sketches Of Spain“-Phase bis hin zu Frank Zappa und Western-Anklängen. Zur Beruhigung: Afrikanisches ist auch dabei in den mal krawalligen, mal blütenblätterzarten Arrangements dieses aufregenden neuen Players auf dem europäischen Bigband-Markt.