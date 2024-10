Mark Guiliana MARK (Edition/Membran)

Seit über zehn Jahren veröffentlicht Mark Guiliana eigene Alben, Trainspotter werden ihn aus den Credits von Alben mit Avishai Cohen und David Bowie kennen. Für sein Album „Beat Music! Beat Music! Beat Music!“ gab es 2019 eine Grammy-Nominierung. Um eben diesen Beat geht es auch bei „MARK“. Guiliana spielt so ziemlich alles, was gut im Anschlag funktioniert: Schlagzeug, Percussion, Vibrafon, Marimba, Celesta, Harmonium, Mellotron, den Jupiter-8-Synthesizer von Roland. Dazu programmiert und produziert er. Das klingt nach vielen Baustellen, fließt dann aber auf den zehn Tracks harmonisch und kohärent. Ambient und Krautrockeinflüsse, Reduktion aufs Minimale und bei Tracks wie „Question Mark“ sogar mit Pop-Appeal. Guiliana ist ein Könner in Sachen Rhythmus, Pragmatiker und Virtuose zugleich, kommt dabei aber weise und unaufgeregt.