Die Portugiesin gilt als Protagonistin eines modernen Fado, wird längst sogar die „Königin des neuen Fado“ genannt, weil sie die Tradition der als portugiesischer Blues bezeichneten Liedform nie aus dem Blick verliert. Auch auf ihrem siebten Album zeigt sich die ausdrucksstarke Sängerin ein weiteres Mal als Meisterin des musikalischen Spagats in der Verbindung von Nostalgie mit frischen Ideen. Geschmackvoll und feinsinnig kombiniert die weltweit gefeierte Mariza die Melancholie des frühen Fado mit manch treibenden Rhythmen afrikanischer Prägung sowie einigen brasilianischen Einwürfen des Cellisten und Arrangeurs Jacques Morelenbaum. So originell und mitreißend das auch ist, ohne Marizas charismatische, einmalig hochemotionale und verführerische Stimme wäre dieses Album nicht so voll sinnlicher wie perfekter Qualität.