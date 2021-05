Marieke Koopman Chapter One (Challenge/Bertus)

Mit dem Namen Koopman mochten Musikkenner bislang nur den Barock-Spezialisten Ton Koopman verbinden. Das ändert sich nun: Denn dank Tochter Marieke kann sich die Familie jetzt auch reifen und wendigen Jazzgesang ans Wappen heften. Mit perfekter Phrasierung und großem erzählerischem Talent richtet die studierte Schauspielerin und Vokalistin auf ihrem Debüt „Chapter One“ mit reichlich Bigbandbesteck Evergreens aus dem „Great American Songbook“ an. Aufgrund der abwechslungsreichen Arrangements (etwa die zitatreiche Version von „Let’s Face The Music And Dance“, in der sich unter anderen James Bond und Glenn Miller begegnen) und ihrer plastischen Vortragskunst wird Koopmans Erstling ein großer Spaß. Was der Herr Papa dazu sagt? Nun: Er setzte sich bei „Someone To Watch Over Me“ ans Cembalo und begleitete seine Tochter. So hat man den Gershwin-Standard noch nie gehört.