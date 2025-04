Malstrom Bremen (Berthold/Cargo)

Wenn dieses Trio so richtig loslegt, flippt das Publikum einfach aus. Das hört man gut auf diesem Live-Mitschnitt aus Bremen vom September 2024. Auf ihrem sechsten Album präsentieren Malstrom sechs ihrer Konzerthits – musikalisch erweitert, energetisch erneuert, teils formal umgebaut, teils auch umgetauft. Das „Heavy-Metal-Hardrock-FreeJazz-Experiment“ (so ein früher Kritiker) ist längst kein Experiment mehr. Florian Walter (Saxofon), Axel Zajac (Gitarre) und Jo Beyer (Schlagzeug) handhaben den von ihnen geschaffenen Malstrom-Stil souverän. Ihr Sax-meets-Metal-Konzept war nie ein Fake, sondern von Anfang an eine komplex-kreative, gelegentlich richtig verzwickt gebaute Sache, die sich immer wieder in lustvoll-explosiver Virtuosität entlädt. Es gibt in dieser Musik sogar – wenn auch vielleicht nur um des Kontrastes willen – schöne, ruhige Passagen ohne Beat. Aber wenn dann schließlich das Freesaxofon losprescht, von Metalriffs getrieben und/oder vom Schlagzeug gepowert, dann möchte die Musikseele doch einen wilden Freuden-Pogo tanzen. Was für ein Riesenspaß.