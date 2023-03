Luca Zambito Ancestry (Unit/Membran)

In der IT könnte man ein solches Team als „Think Tank“ bezeichnen, vier immens begabte Jungtalente, die ihre Ideen möglichst effektiv und lustbetont verknüpfen, auf das Risiko hin, im Ungewissen, aber Herausfordernden zu landen. Für den Pianisten Luca Zambito, den Saxofonisten Moritz Stahl, den Bassisten Nils Kugelmann und den Schlagzeuger Valentin Renner ist das klassische Jazzquartett dabei vor allem ein Gefäß, das man mit verschiedenen Essenzen der Intensität füllen kann. „Anchestry“ bleibt stilistisch im Feld der anspruchsvollen Moderne, die Kompositionen sind komplex, aber nicht überfrachtet. Schließlich geht es den Musiker eher um die Gemeinsamkeit, um ein zum Teil bereits über Jahre gereiftes Zusammenspiel, das vor allem Bass und Schlagzeug vorantreibt und den anderen die Sicherheit eines agil groovenden Reaktionsnetzes für die eigenen Improvisationen bietet. Ein Spielfeld für Spaß mit immenser Ausdruckskraft in der Reserve.